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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعترف قدام النيابة.. حبس المتهم بقتل صديقه المهندس بالمنصورة

صدى البلد

قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس محمد م م  المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف 4 أيام على ذمة التحقيق عقب استماع النيابة لاعترافاته بقتل زميله وإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة. 


مباحث الدقهلية تمكنت من كشف لغز  العثور على جثة المهندس احمد عاطف عقب اختفائه لمده 10 أيام وتبين أن صديقه محمد م م   هو من قام بذلك حيث قام بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينه المنصورة بسبب خلافات مالية.

 
وشيع الآلاف من أهالى قرية  ميت  عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة  مساء السبت الماضي جثمان فقيد الشباب وخيرة ابنائها المهندس احمد عاطف، واتشحت القرية بالسواد وشيعوا جثمانه فى مشهد جنائزى مهيب.

 
تمكنت مباحث الدقهلية، من العثور على جثة المهندس المختفي منذ عدة ايام  غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة، و تم انتشال الجثمان، وانتقل ضباط المباحث والنيابة الى مكان العثور على الجثة و طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، والإنتقال للمعاينة،وتفريغ الكاميرات بالمنطقة . 


ورد اخطار  لمديرية أمن الدقهلية من مركز طلخا يفيد بالعثور على جثة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة.

 
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أحمد عاطف المهندس المتغيب منذ ١٠ ايام، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي الدولي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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