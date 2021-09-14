خالد زكريا يكشف مدة إعداد تقرير التنمية البشرية ومحاوره..فيديو

قال الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، إن تقرير مصر عن التنمية البشرية تم أعداده في سنة ونصف وهذا منذ الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة التخطيط علي البدا في أعمال هذا التقرير .



وأضاف خالد زكريا خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " ، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الذى يتعامل في الأمور الخاصة لهذا التقرير ، مؤكدا ان دور الدولة المصرية في هذا التقرير هو تسهيل عمل الباحثين وتوفير المعلومات والوثائق الازمة لهم .

وأوضح زكريا ، أن الدور الحكومي المصري تم بشكل مؤسسي من خلال تشكيل لجنة من قبل الحكومة المصرية رئاستها الدكتورة هالة السعيد ومايا مرسي وبالتالي كان هناك استقلالية تامة في اختيار الباحثين .

وتابع خالد زكريا ، ان هذا التقرير اعتمد علي محاور منها الاستثمار في البشر والإصلاح الاقتصادي وسياسات الحماية الاجتماعية وتمكين المرآه والحوكمة و التعامل مع فيروس كورونا .