عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حضرت من لبنان لالتقاط صورة معه

5 مواقف إنسانية للرئيس السيسي بعد واقعة والدة مسئول ببرنامج الأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي المحب للجميع

الرئيس عبد الفتاح السيسي المعروف بالرجل المحقق لآمال المصريين، لا يخجل أحداً والجميع واحد أمامه، فلا يتوانى في مساعدة البسطاء وإسعادهم بطرق مختلفة، فالرئيس دومًا حريص على متابعة أبناء شعبه عن قرب، وهذا ما شاهدناه ولمسناه جميعا خلال جولاته المستمرة للقاء المصريين البسطاء والاستماع لهم، وتوجيه بسرعة حل تلك المشاكل في مواقف إنسانية عديدة يستمر المصريين التحدث بها.

فكان أمس خلال مؤتمر إطلاق تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، طلبت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبو الحسن، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتقاط صورة مع والدتها.

txt

أبو الحسن: تقرير الأمم المتحدة يرصد ما مرت به مصر من تحديات ويقدم توصيات للمستقبل

جاءت من لبنان لالتقاط صورة 

وقالت خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور السيسي، إن والدتها جاءت من لبنان بصفة خاصة لالتقاط صورة مع الرئيس المصري.

وعبرت والدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادتها بالوقوف أمام الرئيس السيسي، واصفة ما تراه يحدث في مصر بـ «المذهل والجبار».

مصر تسير على الطريق الصحيح

وتمنت والدة راندا أبو الحسن "أن يصبح جميع الرؤساء العرب مثل الرئيس السيسي"، مشيرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع «صدى البلد» أبرز المواقف الإنسانية  للرئيس عبد الفتاح السيسي:

موقف لاينسى 

 التقى الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها، مع جولة السيسي التفقدية بعد ظهر الجمعة في شرق القاهرة، شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجها جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا، وفق أرقى البروتوكولات العلاجية. 

الرئيس السيسي المحب للبسطاء 

 

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، تلك الفترة تميزت بالعديد من المواقف الإنسانية المميزة له مع المواطنين، حيث استقبل بود شديد داخل قصر الاتحادية، سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد، السيدتان اللتان تبرعات بمقتنياتها الذهبية لصندوق «تحيا مصر»، لصالح حساب تنمية سيناء، وقبل الرئيس رؤوسهن تقديرا منه لموقفهن الوطني، بالإضافة للحاجة زينب التسعينية، التي تبرعت بقرطها، الذي لا تمتلك غيره، لصالح صندوق تحيا مصر، فور إنشائه، وسارع الرئيس بتكريمها.

الرئيس السيسي المحب للجميع  

 

يحبه الجميع صغارًا وكبارًا 

وايضا لبى الرئيس السيسي، طلب الطفل أحمد ياسر، المصاب بمرض السرطان، بلقائه، حيث التقى رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، أثناء زيارته للمستشفى، قائلا له: "نفسي أقابل السيسي"، في أكتوبر 2014، وبعد فترة قليلة، حقق الرئيس طلبة، باستقباله في قصر الاتحادية وقبل رأسه، وأهدى الطفل السيسي مصحفا كهدية تذكارية.

مصدقتش نفسي

كما التقت سائقة الميكروباص «نحمده»، الرئيس خلال تفقده لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية، حيث طلب من موكبه توقيفها لمصافحتها كونها سيدة تقود واستمع لمطالبها، قائلة: "إنها استخرجت ترخيص السيارة التي أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نفس يوم استلامها، وتركيب النمر الخاصة بها حيث قالت السائقة «مصدقتش نفسي»

الرئيس الإنسان 

 طمأنها واحتضنها

من أبرز تلك المواقف ايضا، أنه خلال زيارته لأسوان  أوقفت موكب السيسي السيدة الأسوانية مطيعة، لكي تبلغه شكواها، قائلة: "محدش هيجبلي حقي غيرك، وخوفوني إني أقابلك، قالوا: "هيضربوكي بالنار قلت لهم السيسي مش بيضرب شعبه بالنار، وأهله خدني في حضنه و مضربنيش بالنار"، حيث تعاني من أزمة في ذراعها ويجب أن تسافر للعلاج بالخارج قبل بتره، وسقاها الرئيس، و طمأنها واحتضنها، قائلا: لها متخفيش.

txt

غباشي : الرئيس السيسي وضع مصر في المكانة التي تستحقها

بائع الفاكهة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي 

موقف ولا الخيال 

بائع فاكهة بسيط، يفترش جزء من الشارع بما تجود به أرض مصر الطيبة من خيراتها، وبينما يسعى على رزقه بقدمين ثقيلتين أتعبهما المرض، لعبت الأقدار لعبتها الدرامية معه، وإذا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقف أمامه ليشتري بعض من "الموز"، ويحقق كل ما يتمنى.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السيسي، بينما يقف بسيارته إلى جوار بائع فاكهة يجتر قدميه بصعوبة، الأمر الذي دفع الرئيس إلى التوجيه بعلاجه، ثم ظهر رجل آخر وجه الرئيس بتلبية مطالبه أيضا.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الأمم المتحدة راندا أبو الحسن

موضوعات متعلقة

غباشي : الرئيس السيسي وضع مصر في المكانة التي تستحقها

ممثل برنامج الأمم المتحدة بمصر تشيد بإنسانية الرئيس السيسي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

ترشيحاتنا

٢٥ فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

"معًا نطمئن .. سجل الآن".. رئيس الوزراء يدشن حملة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

وزير الإسكان: المدن الجديدة انعكاس لمنظومة كبيرة من الخطط القومية

الأوقاف لـ "صدى البلد" : تأهيل 3000 إمام وواعظة ..وتوفير 1062 منحة ماجستير مجانية للدعاة

مندوب المملكة الدائم في جنيف: السعودية تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون "يمنياً ـ يمنياً" بالدرجة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

استجابة فورية من لجنة الاستغاثات الطبية لولي أمر يتألم نجله بسبب حروق شديدة

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ