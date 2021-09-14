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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدوة.. رسالة والدة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى السيسي

راندا أبو الحسن ووالدتها
راندا أبو الحسن ووالدتها مع الرئيس السيسي

كشفت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،   كواليس  حرص والدتها على حضور مؤتمر إطلاق تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر، والتقاطها صورة تذكارية مع الرئيس السيسي.

 

وقالت راندا ابو الحسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :" والدتي أتت من  لبنان خصيصا لحضور الفعالية  وهي تحب مصر ".

 

وتابعت راندا أبو الحسن :" أشكر الرئيس السيسي على اللفتة الطيبة  وترحيبه أثناء استقبال والدتي والتقاط صورة تذكارية معها ".

 

وأكملت  راندا ابو الحسن :" والدتي وجهت الشكر للرئيس السيسي  وقالت له إنها ترى غنجازات كثيرة وعمل جبار في مصر ، وأن الرئيس السيسي قدوة للحكام العرب".

الأمم المتحدة الرئيس السيسي السيسي التنمية اخبار التوك شو

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