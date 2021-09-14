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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي: الحق في السكن ضمن الأهداف العظمى التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا..فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي  في معرض تعليقها  على  كلمة الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر  في احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي  أن إشارة أبو الحسن لفكرة السكن  في  استعراضها للمؤشرات يعد مؤشراً مهماً كون الحق في السكن الكريم  من حقوق المصريين ومن ضمن الأهداف والحقوق التي اهتمت بها الدولة المصرية .


وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " ضمن ما حققته الدولة ممثلة في الحكومة وباهتمام مباشر تحت قيادة الرئيس السيسي هو فكرة الحق في السكن ورأينا  ما حدث  وهو أنه تم نقل الناس من السكن في العشوائيات  والخطرة منها هو الحق في السكن   بالإضافة  لتوفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل "

واصلت : الحق في السكن   فيه توسع من قبل الدولة لتحقيق الاتاحة   لهذه الشرائح  حيث استطاعت الدولة  من خوض هذه المعركة في ملف الحق في السكن والقضاء على العشوائيات بما يضمن حياة كريمة وأمنة للناس  ليس ذلك فقط بل  وحمايتهم من عشوائيات  كانت  تعطي حياة  غير لائقة  لأطفال يعيشون  في هذه الأماكن  ولم يكن أحد يتخيل أن يخرج هؤلاء الملايين القاطنين في  هذه العشوائيات إلى أماكن  أخرى توفر لهم البيئة الامنة للأجيال القادمة منهم  وحماية الجيل القادم   من أبناء هذه  المناطق من الخطر المحدق بهم "

مؤكدة ان شهادة  العاملين على عن اصدار هذا التقرير في هذا الملف لها وقع أخر   على  اذاننا كونها جهات مستقلة وشهادتهم فيما قامت به الدولة في كافة الملفات مثل السكن والعشوائيات وقضية هيكلة الدعم يرسل لنا رسالة مفادها : "  أنت ماشي صح  ".

الأمم المتحدة لميس الحديدي الرئيس السيسي التنمية البشرية عبدالفتاح السيسي العشوائيات حياة كريمة

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