غباشي : الرئيس السيسي وضع مصر في المكانة التي تستحقها

قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية - العربية ذات أهمية قصوى في هذا التوقيت، مؤكدا أن المشروعات التي تنفذها مصر لها بعدها المصري والعربي.

وأضاف مختار غباشي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الرئيس السيسي قام بوضع مصر في المكانة التي تستحقها، مشيرا إلى أن هناك تقرير وضع كشف عن الإنجازات التي تمت بالدولة المصرية.

وتابع مختار غباشي، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تستقبل من 5 إلى 6 مليون لاجئ، ويتم معاملتهم مثل المواطنين المصريين ويقومون بمشروعات.

كان هناك مشاكل في محور قناه السويس

وأشار غباشي، إلى أنه كان هناك مشاكل في محور قناه السويس، وهي الإستثمار، ولكن الدولة نجحت في توظف هذا المحور إقتصاديا وعسكريا وسياسيا، عن طريق إنشاء قاعدة برنيس البحرية، وقاعدة 3 يوليو وغيرها.