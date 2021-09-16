محكمة تستعين ببغاء كشاهد رئيسي في قضية قتل واغتصاب.. ما القصة ؟

قررت محكمة في سان إيسيدرو بالأرجنتين الاستعانة ببغاء شاهداً رئيسياً في قضية اغتصاب وقتل، وذلك بعد أن تفوه ببعض الكلمات التي ساعدت في توجيه أصابع الاتهام إلى شخصين يشتبه في ارتكابهما الجريمة.



وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد قُتلت إليزابيث توليدو البالغة من العمر 46 عاماً، في منزل استأجرته مع المشتبه فيهما، وذلك في ديسمبر 2018.



وبعد مقتلها، سمع شرطي يحرس المنزل صوت الببغاء الذي كانت توليدو تملكه وهو يردد: «لا، من فضلك، دعني أذهب»، كما سمعه أحد الجيران وهو يقول: «لماذا ضربتني؟» مكرراً اسم أحد المشتبه فيهما.



بالإضافة إلى شهادة الببغاء، التي أدرجها المدعي العام بيبيانا سانتيلا بوصفها شهادة رئيسية في ملف القضية، لعبت أدلة الحمض النووي والأسنان دوراً رئيسياً في دعم مزاعم الادعاء.



ومثل المشتبه فيهما ميجيل رولون البالغة من العمر53 عاماً وخورخي ألفاريز البالغ 65 عاماً، للمحاكمة، ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

ولم تلك الواقعة هي الاولى بين الببغاوات والبشر، فقد أنقذ ببغاء حياة مالكه عقب اندلاع حريق هائل أسفر عن تدمير محل إقامته بأكمله، وحدث ذلك نتيجة قيام الببغاء بمحاكاة صوت جهاز الإنذار بالمنزل، وهو ما جعل المالك ينتبه للخطر الذي كان يداهمه وتمكن من النجاة بحياته والفرار بعيدًا عن ألسنة اللهب في الوقت المناسب تمامًا.

وكان الببغاء، الذي يُطلق عليه اسم "إريك"، قد تمكن من إيقاظ مالكه "أنتون نجوين" بعد أن بدأت ألسنة اللهب تنتشر في أرجاء منزله بمدينة "بريسبان" الأسترالية.



وتسبب الحريق في خسائر كارثية، حيث التهمت ألسنة النيران منزل "نجوين" بالكامل، لكنه تمكن من الفرار والنجاة بحياته قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، بعد أن بدأ الببغاء في إصدار أصوات صاخبة كانت سببًا في تنبيهه إلى نشوب الحريق؛ والأمر اللافت للنظر أن الببغاء شرع في ترديد اسم مالكه "أنتون" بصوت عال حتى قبل أن تبدأ أجهزة إنذار الحريق والكشف عن الدخان في إصدار أصوات تحذيرية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال "أنتون" في تصريح لوسائل إعلام إنه استيقظ من نومه على صوت الببغاء، وانتبه على الفور إلى وجود رائحة دخان، ثم أمسك بالببغاء وتوجه لتفقد أرجاء المنزل وهنا اكتشف تصاعد ألسنة اللهب؛ وتابع موضحًا أنه حمل حقيبته وركض في الحال إلى الخارج.