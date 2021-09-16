انتصار لمصر.. تعليق قوي من الطاهري على بيان مجلس الأمن عن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن مجلس الأمن أصدر بيانا رئاسيا ملزما للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بالعودة إلى التفاوض وفق اتفاق المبادئ حول سد النهضة.

وأضاف الطاهري في برنامجه " 60 دقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "،أن موقف مجلس الأمن الأخير يعتبر انتصارًا لفلسفة توجه مصر لمجلس الأمن.

وتابع :" مصر ترغب في التوصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف مفاوضات سد النهضة، ومصر دولة عصرية تمهد لما تريده دون استخدام لغة إثارة أو تهديد".

وأكمل الطاهري :" الخارجية السودانية رحبت ببيان مجلس الأمن ودعت لاستكمال المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي"، مضيفا:" الموقف الإثيوبي كان به حالة من التناقض تجاه بيان مجلس الأمن ".

ولفت الطاهري :" العودة إلى مفاوضات سد النهضة اقتربت والسبيل المصري لتحقيق الغاية وتحقيق المصلحة للجميع في طريقها للحدوث بالفعل ".