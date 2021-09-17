حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 17-9-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-9- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج إن حالة الجو اليوم أصبحت تتحسن، وننصح المواطنين أيضا يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

ولفتت داليا أشرف إلى أن جميع الدول بالعالم تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، والجميع يتمنى انكسار الموجة الحارة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الجمعة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون أيضا هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلا الطقس كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 24

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45

جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35

شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 22 والعظمى 32

مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 32

طنطا الصغرى 22 والعظمى 32

دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

بلطيم الصغرى 24 العظمى 30

السلوم الصغرى 22 والعظمى 29

سيوة الصغرى 22 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 29

دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 32

السويس الصغرى 23 والعظمى 32

العريش الصغرى 23 والعظمى 29

رفح الصغرى 22 والعظمى 29