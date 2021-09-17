عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 17-9-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-9- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

وقالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج إن حالة الجو اليوم أصبحت تتحسن، وننصح المواطنين أيضا يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

 

ولفتت داليا أشرف  إلى أن جميع الدول بالعالم تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، والجميع يتمنى انكسار الموجة الحارة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الجمعة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون أيضا هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلا الطقس كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25

نسب الرطوبة
أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45
جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35
شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :


القاهرة الصغرى 22 والعظمى  32

 

مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

 

 الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

 

شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 32

 

 طنطا الصغرى 22 والعظمى 32

 

دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

 

بلطيم الصغرى 24 العظمى 30

 

السلوم الصغرى 22 والعظمى 29

 

سيوة الصغرى 22 والعظمى 31

 

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 29

 

دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

 

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32

 

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 32

 

السويس الصغرى 23 والعظمى 32

 

العريش الصغرى 23 والعظمى 29

 

رفح الصغرى 22 والعظمى 29

 

الطقس درجات الحرارة حالة الجو الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021 ..بدء تسجيل الرغبات وخفض الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة

إسرائيل تعزز تواجدها العسكري على حدود لبنان

استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها

الجيش الإسرائيلي يُعيّن أول امرأة لقيادة كتيبة دفاع جوي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات المفروضة عليها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ