اتخضينا لما عرفنا.. أحمد فهمى يكشف سبب إصابة أخيه بجلطتين فى الرئة

قال الفنان أحمد فهمى، إن حالة أخيه الفنان كريم فهمى مستقرة فى الفترة الحالية وتم نقل الأخير من العناية المركزة لغرفة عادية.



وأوضح "فهمى"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الفنان كريم فهمى كان يعانى منذ اسبوع بآلام فى الصدر وسعال واعتقد انها كورونا وقام بعزل نفسه لفترة وبعد اجرائه الفحوصات الطبية تبين اصابته بجلطتين فى الرئة .



ولفت إلى أن الجلطتين متواجدتين فى الرئة اليمنى ونظيرتها اليسرى ، مشيرا إلى أن التحاليل الطبية لم تكشف حتى الآن بالتفصيل عن سبب اصابته بهذه الجلطات فى الرئة معقبا " لما عرفنا انه جالى جلطة فى الرئة اتخضينا خصوصا ان كريم مش كبير فى السن وعمره 38 سنة " .



وتابع أن كريم فهمى يعانى من مرض القولون ويتناول أدوية طبية تقلل من سيولة الدم ، لافتا إلى أن الوضع الحالى ليس بالخطورة الكبيرة ومن المقرر أن يتناول البروتوكول الطبى للموازنة بين علاج سيولة الدم وجلطة الرئة .



يذكر أن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي قد تصدرت مؤخرا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق، بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.