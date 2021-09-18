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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مدينة نصر يشكون من إغلاق أعمدة الإنارة وانتشار القمامة

صدى البلد

أرسل القارئ سليمان على شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من إغلاق اعمده الاناره  بشارع سكنه بالإضافة إلى انتشار القمامة.

 

وقال على في شكواه نعاني نحن سكان شارع السلام المتفرع من شارع الطيران بجوار مطعم البرج والمخبز الآلى بمدينة نصر من تحول الشارع إلى مقلب للقمامة وجميع عواميد الإنارة مطفية وأصبح الشارع ملاذ للكلاب الضالة والشباب الضائع فى الظلام وللأسف هذا الشارع بجوار مبنى الحى لايفرق بينهم سوى شارع على أمين.

 

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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