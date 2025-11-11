قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
حوادث

النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد

كتب محمد عبدالله :

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي،  المستشار عدنان فنجري وزير العدل، يرافقه عدد من مساعديه، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وخلال اللقاء، التقى المستشار وزير العدل عددًا من أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام، وإدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ونيابة استئناف القاهرة؛ حيث هنأهم ببداية العام القضائي الجديد، وأعرب عن اعتزازه بعطائهم المخلص في خدمة العدالة، مثنيًا على ما تبذله النيابة العامة من جهد متواصل في تحقيق العدالة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، وتنفيذ السياسات القضائية للدولة بكفاءة واقتدار.

كما أكد وزير العدل خلال لقائه بأعضاء النيابة العامة أن التنسيق الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية يُعَد ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم كل ما من شأنه تهيئة بيئة عمل متكاملة تليق برجال النيابة العامة ودورهم في إعلاء كلمة الحق.

وقد رحب النائب العام بوزير العدل ومرافقيه، مثمنًا ما يجمع النيابة العامة ووزارة العدل من تعاون وثيق في أداء رسالتهما لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، ومؤكدًا مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين.

وأعرب النائب العام عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العدل في التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وما يقوم به من مبادرات رائدة لتحديث البنية التشريعية والقضائية، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات، بما يدعم كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد النائب العام أن النيابة العامة بما تحمله من مسؤوليات جسام تُقدر دعم وزارة العدل المتواصل لأعضائها، في إطار الشراكة المستمرة بينهما، تحقيقًا للتكامل المؤسسي وتوحيد الرؤى نحو منظومة عدالة أكثر فاعلية.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون البناء بين وزارة العدل والنيابة العامة، دعمًا لمنظومة العدالة في ربوع الوطن، وإيمانًا بدورهما المشترك في ترسيخ دعائم دولة القانون.

