سليمان عيد يوجه رسالة لكريم فهمي عبر انستجرام

نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة الفنان كريم فهمي برفقته، وعلق سليمان عيد:"الف سلامة عليك يا غالي،ربنا يشفيك ويعافيك ويطمننا عليك".

وتصدرت آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق، بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

وحسب تشخيص الأطباء، وفقًا لما أعلنته زوجته، أصيب كريم بجلطتين في الرئة دون معرفة سببها حتى الأن، إلا أن هناك همسات تدور في الوسط الفني بأن السبب إصابة كريم بفيروس كورونا عقب عودته من أبو ظبي مؤخرا، وأن ما يحدث تداعيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.

كان كريم فهمي، قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه، وأعلن في أواخر ديسمبرالماضي، أنه بصحة جيدة بعد معاناته من الفيروس، وفي الأيام الماضية ظهر بصحة جيدة، حيث كان متواجدًا في الإمارات، بعد حصوله على الإقامة الذهبية.