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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المحسن سلامة: مصر تتبنى هدف وحدة واستقلال الأراضي الليبية

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

قال عبد المحسن سلامة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن التحركات المصرية فى الملف الليبى أمر شديد الأهمية يؤكد مدى حرص مصر على وحدة سلامة الأراضى الليبية .


وأضاف " سلامة  " ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر 2،  أن الجانب الليبى قام بالتوقيع على 15 اتفاقية مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذى يشير بدوره لعدم انحياز الجانب المصرى لطرف بعينه فى القضية الليبية ولكنها ترغب فقط فى استقرار وأمن الأراضى الليبية .


وتابع أن هدف مصر فى المقام الأول وحدة واستقلال الأراضى الليبية وعدم وجود مرتزقة والذين أثاروا الانتهاكات والفوضى داخل الأراضى الليبية؛ لافتا إلى أن كافة الأطراف الليبية مستجيبة للنهج المصرى بشأن قضيتهم .


يذكر أن حزب "الحركة الوطنية الليبية" قد عقد المؤتمر الأول له، بقاعة المناسبات الكبرى في مدينة بنغازي وذلك بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس الحزب  بشكل رسمي في وقت سابق.


وأسفر التصويت عن اختيار الدكتور مصطفى محمد الزائدي رئيسا للحزب، فيما تم اختيار الدكتور أحمد سعيد البرشا والدكتور علي قجه والدكتور محمد البدري نوابا لرئيس الحزب.


وقال الدكتور مصطفى الزائدي الذي تم اختياره رئيسا للحزب، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن المؤتمر وضع الترتيبات لانخراط الحزب في العمل السياسي من خلال برنامج عمل مؤسسي منظم.


وأضاف "الزائدي" أن انطلاقة الحزب تتطلب جهدا مضاعفا، لأن ليبيا تمر بمرحلة هي الأكثر حساسية في تاريخها.

 

 

عبد المحسن سلامة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي اتفاقية

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