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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول روسي: 380 مراقبا دوليا يتابعون مسار التصويت في الانتخابات التشريعية

روسيا
روسيا

أكد رئيس المجلس التنسيقي في الغرفة العامة الروسية للرقابة العامة على التصويت، مكسيم جريجورييف، أن أكثر من 380 مراقباً وخبيراً دولياً يتابعون مسار التصويت في روسيا في مواقع مراكز المراقبة العامة.


وقال جريجورييف للصحفيين اليوم السبت: "لقد انضم إلينا المراقبون الأجانب لمراقبة التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية، وهم يعملون في المراكز العامة والمقرات ومراكز الاقتراع".
 

وأضاف أن 383 مراقبا وخبيرا دوليا من 80 دولة حول العالم يشاركون في مراقبة الانتخابات، وهم يتمتعون بحق التحكم الكامل في التصويت الإلكتروني". 
 

يُذكر أن أكثر من 7.5 ألف مستخدم يتابعون في وقت واحد عملية التصويت في روسيا في 30 ألف مركز اقتراع باستخدام نظام المراقبة عبر الفيديو، ويجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 الجاري، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية. 
ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو وست مناطق روسية أخرى، وهي كورسك ونيجني نوفجورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.
 

مسؤول روسي مراقبا دوليا الانتخابات التشريعية روسيا مراكز الاقتراع

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