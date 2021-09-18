عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحكمة تقضي بحبس فتاة الهوهوز وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

فتاة الهوهوز
فتاة الهوهوز

عاقبت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حبس «ياسمين.ع»المعروفة اعلاميا بفتاة الهوهوز وصديقها بالحبس والنفاذ لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد حجزت القضية المعروفة إعلاميا بكائن الهوهوز وصديقها للحكم في جلسة اليوم لتصدر حكمها السابق
اقرأ أيضا:

افتتاح معرض الكتاب الخامس بـ «كاتدرائية الإسكندرية»

وكانت محكمة استئناف غرب الإسكندرية الكلية، حددت جلسة اليوم، لمحاكمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا بـ كائن الهوهوز، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

 

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صورت هذه الفيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها ويدعي أسامه الذي كان يصورها؛ بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

 

وتبين أن كائن الهوهوز ياسمين.ع المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على «ياسمين، ع»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب، بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

الاسكندرية غرب الإسكندرية الأجهزة الامنية تيك توك المحكمة الاقتصادية اجهزة الامن

ترشيحاتنا

بعد رأسية من صلاح.. ساديو ماني يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك كريستال بالاس

بعد كارثة مرفأ بيروت.. ضبط شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في لبنان

المحكمة تقضي بحبس فتاة الهوهوز وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

"السودان": حققنا نصرا كبيرا بالحصول علي دعم دولي تجاه قضية سد النهضة

كيفية التخلص من الصداع النصفي بالأعشاب والمسكنات

ضبط «سرينة» قاتل زوجته بـ14 طعنة في الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

الإدارة توافق واللاعب يفكر.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام لـ سموحة

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ