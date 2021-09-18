المحكمة تقضي بحبس فتاة الهوهوز وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

عاقبت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حبس «ياسمين.ع»المعروفة اعلاميا بفتاة الهوهوز وصديقها بالحبس والنفاذ لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.



وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد حجزت القضية المعروفة إعلاميا بكائن الهوهوز وصديقها للحكم في جلسة اليوم لتصدر حكمها السابق

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وكانت محكمة استئناف غرب الإسكندرية الكلية، حددت جلسة اليوم، لمحاكمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا بـ كائن الهوهوز، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صورت هذه الفيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها ويدعي أسامه الذي كان يصورها؛ بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

وتبين أن كائن الهوهوز ياسمين.ع المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على «ياسمين، ع»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب، بمنطقة العجمي بالإسكندرية.