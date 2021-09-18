ضبط «سرينة» قاتل زوجته بـ14 طعنة في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مسجل خطر مزق زوجته بـ14 طعنة بمنطقة الهرم بعد حفلة تعذيب تعرضت لها المجني عليها.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب ارتكاب الجريمة هرب إلى محافظة الإسكندرية واختبأ بها ونجحت مأمورية من مباحث الهرم في تحديد هويته، وإلقاء القبض عليه.

تفاصيل وملابسات الجريمة كاملة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث حيث تبين ان الزوج يدعى محمد شهرته "سرينة" يبلغ من العمر 40 عاما مسجل خطر سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات اشارت التحريات الى انه اعتاد التعدي بالضرب علي زوجته واصابتها بجروح فطعية من مطواة.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء عاصم ابو الخير نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان الزوجة يأست من تعذيب زوجها لها وامتهانه لجسدها بالضرب والجروح فألقت بنفسها من الطابق الثالث قبل عدة أشهر واصيب بكسور وعدة اصابات اخرى والقي القبض على زوجها حينها الا ان التحريات كشفت محاولة الزوجة الانتحار فتم اخلاء سبيل الزوج.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تماثل الزوجة للشفاء عاد الزوج لسابق عهده بتعذيب زوجته وضبها بسبب وبدون، وتبين أنه أرسل أبناءه في زيارة لأسرته بمحافظة مرسى مطروح ما يرجح انه كان يخطط للجريمة حيث انهال طعنا على زوجته ليمزق جسدها ب 14 طعنة ويضربها على راسها ثم لاذ بالفرار.

وأعدت ادارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة عدة مأموريات واكمنة ثابتة ومتحركة لالقاء القبض على المتهم الهارب.

كان أنهى عامل، حياة زوجته في الهرم بالجيزة عقب تسديد عدة طعنات لها وتهشيم رأسها ثم فر هاربا بسبب خلافات بينهما.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل بمنطقة الهرم، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة وتبين العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات وضربة بالرأس داخل شقتها.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلي أن الزوج وراء قتل زوجته وأنه حدثت بينهما خلافات دفعته لتسديد عدة طعنات لها وضربها على رأسها وتركها غارقة في دمائها وفر هاربا.

وتم نقل الجثة الى المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.