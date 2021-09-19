وزير التعليم العالي: هذا العام استثنائي نظرا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة

وزارتى التربية و التعليم و التعليم العالي يعملون من اجل الطلاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا عام استثنائي نظرا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة.



وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc”، أن وزارتى التعليم العالى ووزارة التربية و التعليم يعملون على تيسير قبول الطلاب الدبلومة الأمريكية رغم أن هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

و أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعملون من أجل تيسير قبول الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الأسبوع حتى ننتهي من تدقيق البيانات وإرسالها لمكتب التنسيق.