قصة جميلة بين الفنانة نادين وحضرة العمدة إزاي ابتدت قصة حبهم.. فيديو

قالت الفنانة نادين ، إن زوجي عمدة ولكنة مودرن جدا ولا يتحدث الصعيدية إلا اذا ذهب إلي بلدته أو قام بالرد علي مكاملة هاتفية لافتة إلي أنها تعرفت علية في خروجه في الإسكندرية وانا متفقة مع في الكثير من الأشياء .



وأضافت نادين خلال لقائها في برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناه " الحياه " ، أنا وزوجي برج الجوزاء مشيرة إلي انه هو أول من اعترف بحبة لها في البداية واكثر شيء لفت نظري له طوله وله هيبة .

وأوضحت نادين ، أن شخصية زوجي بها طبع الرجولة والجدعنه وروحه خفيفة وأتعامل مع بناء علي صداقة ولدينا بنتين وولد وأكبرهم الولد 16 سنة