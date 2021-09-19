رئيس الأهلي السعودي يكشف أسباب فسخ التعاقد مع باولينيو

كشف ماجد النفيعي رئيس نادي أهلي جدة السعودي، أسباب فسخ التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، بالتراضي.

وأكد ماجد النفيعي رئيس الأهلي، أن النادي لن يبقي أي لاعب لا يستحق ارتداء الشعار سواء كان محليًا أو أجنبيًا.

وكتب رئيس الأهلي عبر حسابه بموقع "تويتر": "استغرب ردة الفعل الغاضبة لإنهاء تعاقد باولينيو، هل المطلوب دفع راتب شهري يزيد عن المليون ريال للاعب لا يريد الاستمرار أو اللعب مع الفريق".

وتابع، أنه لا يعلم إذا كان اللاعب البرازيلي صادق في عذره أم لديه أسباب أخرى، لكنه يعلم جيدًا أن النادي لن يقبل بأي لاعب لا يستحق ارتداء شعار النادي، والأيام وحدها كفيلة بإثبات ذلك.

وكان النادي الأهلي السعودي قد أعلن في بيان رسمي منذ ساعات فسخ عقد البرازيلي باولينيو بالتراضي، وذلك بعد 58 يومًا من إعلان التعاقد معه، بعد مضي 5 جولات من انطلاقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.