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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساهم فى انتصارات ليفربول.. ألكسندر أرنولد ظهير بجودة فنية عالية

صدى البلد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا مهما على نظيره فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس السبت، وذلك على الرغم من غياب ألكسندر ارنولد أحد أفضل لاعبيه في الفترة الأخيرة.

 

وتصدر فريق بقيادة الألماني يورجن كلوب ترتيب جدول الدورى الانجليزى برصيد ١٣ نقطة.

 

وساهم ألكسندر ارنولد فى انتصارات فريق ليفربول التى تحققت فى البريميرليج دورى ابطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

 

صدى البلد يرصد بالأرقام مسيرة ألكسندر ارنولد بقميص ليفربول الإنجليزي.

ألكسندر أرنولد ظهير بجودة فنية عالية جدا

أكثر اللاعبين صناعة للفرص في البريمرليج ب 20 فرصة تهديفية

يتميز الكسندر ارنولد بأنه ظهير أيمن وليس صانع ألعاب وقادر على احداث الفارق

تظهر خطورته كلما تواجد بين الأطراف والعمق  بالتحديد أنصاف المساحات

يمتلك مواصفات لاعب وسط مميز وتوظيف جديد من  المدرب كلوب، على مستوى التنشيط الهجومي 
إضافة هجومية كبيرة لليفربول، واستغلال الأطراف وأنصاف المساحات كما يجب

يتم الاستعانة به من قبل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عند توسيع الملعب أو اللعب بين الخطوط.

يساهم الكسندر ارنولد فى خلق المساحات والتمرير العرضي

يمتلك الكسندر ارنولد مواصفات لاعب الوسط القادر على خلق الفرص

من افضل 10 لاعبين خلقا للفرص الموسم الماضي في البريمرليج 2020-2021

ألكسندر أرنولد يحتل المركز الثالث بعد برونو فيرننداز وكيفن دي بروين في غياب أي لاعب من لاعبي وسط ميدان ليفريول

 

إحصائيات معدلات التمريرات

ارنولد يتصدر ترتيب لاعبي ليفربول

والسادس في الدوري ب 73 تمريرة

صنع 35 هدفا في الدوري الانجليزي

موسم 2019_2020 قام ب 173 تمريرة

الدوري الإنجليزي ليفربول الانجليزي كأس العالم للاندية دوري ابطال أوروبا كأس العالم يورجن كلوب

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