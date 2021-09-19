مصر للطيران ناقل رسمي لملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين

تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين و المؤتمر السابع و العشرين للاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2021، وذلك في إطار رعايتها للأحداث والمؤتمرات الهامة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.

ويهدف المؤتمر إلي جولة جديدة من تنسيق دعم الجهود علي المستوي الإقليمي و العالمي بصناعة التامين وإعادة التامين و قدرة صناعة التأمين علي المواجهة بسبب وباء كورونا واستعراض فرص مابعد كوفيد-19.

وتقدم مصر للطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة بمطاري القاهرة وشرم الشيخ للمشاركين في الملتقي ، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من ١٠٠٠ مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون كبري شركات التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالتأمين .