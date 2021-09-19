بعد اتصال هاتفي مع رئيس الزمالك.. أسامة نبيه يتراجع عن الاستقالة

أجري أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالاً بحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي لإخطاره بالعدول عن الإستقالة التي تقدم بها المدرب العام مؤخرا.

وكان من المقرر أن يعقد أسامة نبيه جلسة مساء اليوم مع حسين لبيب، ولكن تم تأجيلها للغد للإتفاق على بعض الأمور بينهما على أن ينضم نبيه لمعسكر الزمالك ببرج العرب غدًا السبت.

شهدت الساعات القليلة الماضية تدخل عدد من الشخصيات البارزة بنادي الزمالك لحسم ملف عودة أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنصبه، يأتي ذلك أيضا بعد تدخل اللاعبين لاقناع نبيه بالاستمرار في منصبه.

