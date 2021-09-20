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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

‎جامعة القاهرة تصدر أول دليل إرشادي لمبانيها التراثية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من إعداد الدليل الإرشادي للمباني التراثية بجامعة القاهرة وصيانتها، وذلك في إطار المساهمة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والهادفة لنشر الوعي الأثري الثقافي والمعرفي، وحماية الآثار والتراث بما يساهم في تنمية الشعور بالانتماء وتعزيز الهوية القومية والوطنية.


 

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على حماية التراث المعماري المميز لها من خلال استعادة الطابع المعماري المميز لمبانيها ومنشآتها الأثرية والتراثية والحفاظ عليه، وفقا للأسس العالمية القياسية والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بعمليات الترميم والصيانة.

وأشار إلى أنه منذ سنة 2018 تم وضع استراتيجية وآليات وخطة تنفيذ لصيانة وإنقاذ مباني الجامعة التراثية من خلال إزالة التعديات المتنوعة عليها وصيانتها وترميمها وفقًا للقواعد والأصول الحاكمة لحماية الآثار.

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن أعمال ترميم وحفظ وصيانة المباني التراثية بجامعة القاهرة تمت من خلال 3 مراحل، شملت المرحلة الأولى مبنى القبة وبرج الساعة وسور الجامعة، وشملت المرحلة الثانية ترميم الواجهات الخارجية للمباني الرئيسية لكليتي الحقوق والآداب، وجاءت المرحلة الثالثة لتشمل ترميم الواجهات الخارجية للمبنى الرئيسي لكلية العلوم وبعض مبانيها، والواجهة الخارجية لمبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويتم حاليا ترميم وحفظ وصيانة المكتبةالتراثية بحرم كلية الآداب.


 

وأوضح الدكتور محمد سامي، الآليات التي تم اتباعها في أعمال الترميم والصيانة للمباني التراثية بالجامعة، والتي شملت إجراء أعمال التوثيق والتسجيل الفني والمعماري والفوتوغرافي لكل المباني التراثية، وإجراء الدراسات الفحصية وكافة أنواع التحاليل بالطرق العلمية المتعارف عليها لعمل تشخيص صحيح تُبني عليه خطة الترميم والصيانة، وتحديد خطة العلاج المُتبعة لكل مبنى من المباني التراثية وفقا لحاجته من الترميم.


 

ويتضمن الدليل الإرشادي للمباني التراثية بجامعة القاهرة، مفهوم التراث بشكل عام، وأنواعه، ومفهوم المباني التراثية ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية، ورصد مباني الجامعة الأثرية والتراثية ذات الطراز المعماري المميز والتي تم تسجيلها سواء بوزارة الآثارأو المجلس القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى تقديم توثيق فوتوغرافي لكل مبنى ووصفه وصفًا معماريًا عامًا، وتوضيح مواد البناء المستخدمة في عملياتالبناء والزخرفة.


 

ويقدم الدليل عرضًا مُبسطا لتاريخ إنشاء جامعة القاهرة كجامعة أهلية ثم حكومية عام 1925 وتوالي إنشاء الكليات بها، كما يشتمل على ممارسات إدارة الجامعة في الحفاظ على التراث المعماري المميز للحفاظ عليها بإعتبارها إرثا وقيمة تاريخية وحضارية وثروة للبشرية بأكملها،بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات الخاصة بتسجيل باقي مباني الجامعة التراثية سواءالموجودة داخل الحرم الجامعي أو خارجه، لما تتميز به من قيم معمارية وتاريخية وفنية.


 

ويهدف الدليل الإرشادي للمباني التراثية بجامعة القاهرة إلى عدة أهداف من أهمها عرض مفهومالتراث وأنواعه خاصة التراث الثقافي المادي، ومفهوم المباني التراثية وأهميتها، ورصد لمبانيالجامعة الأثرية المُسجلة بكل من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ووزارة السياحة والآثار،والمجلس القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى توضيح ممارساتوآليات الترميم والصيانة التي يتم الاعتماد عليها للحفاظ على تراث الجامعة المعماري المميز.

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت المبانى التراثية الطابع المعماري المواثيق الدولية الوعي الاثري

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