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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد رسالة جامعة القاهرة للطلاب.. احذر عقوبات التهاون في اتخاذ إجراءات كورونا

صدى البلد

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمنافذ وعيادات التطعيم بالجامعة حفاظا عليهم وعلى أسرهم والمخالطين لهم.

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جاء ذلك خلال رسالة بعثها رئيس جامعة القاهرة على صفحتة الرسمية فيس بوك مضيفا:"أبنائي وبناتي الطلاب.. التطعيم ضروري وجائحة كورونا بالغة الخطورة، أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة، إن الأمر جاد وخطير.

وأكمل:" نؤكد بعدم دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد إلا للمطعمين فقط، توجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، وتبدأ هذه العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان".

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا حيث شددت على تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.


وتكون العقوبة على غرامة فورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

المطاعم والكافيهات

الحكومة كلفت بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.


وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
 

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