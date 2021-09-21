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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سراج: عقد الرعاية مع المقاصة انتهى.. وتم تغيير اسم النادي إلى هويدي

هويدي الفيوم
هويدي الفيوم

 قال عصام سراج المدير الرياضي لنادي هويدي الفيوم إن عقد الرعاية المُوقع مع شركة مصر المقاصة انتهى رسمياً ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول تجديده ".

وأكد سراج في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق : " مجلس إدارة النادي برئاسة عمرو هويدي استقر على تغيير اسم النادي إلى " هويدي الفيوم " وهو نفس الاسم الذي كان يحمله النادي في القسم الثالث و الرابع ".

بدأ  مسئولو نادى مصر للمقاصة، فى إنهاء إجراءات تغيير اسم وشعار النادى بعد مخاطبة وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم.


وشهدت الأيام القليلة الماضية، تواصل مسئولو المقاصة مع وزارة الرياضة واتحاد الكرة لتغيير اسم النادى إلى "هويدى" مع تشكيل مجلس إدارة جديد يقود النادى الفيومى خلال الفترة المقبلة.

ويبحث مسئولو المقاصة فى الوقت الحالى عن شعار جديد للنادى فى الفترة المقبلة مع إلغاء كل ما يتعلق باسم وشعار المقاصة.


ونجح مسؤولو نادي مصر المقاصة، في التعاقد رسميًا مع تامر مصطفى، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد.

 

وتولى تامر مصطفى، تدريب الفريق الفيومي، خلفًا لمحمد عبد الجليل، الذي عاد لرئاسة قطاع الناشئين بالنادي عقب نهاية الموسم المنقضي.


وأنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات التعاقد مع تامر مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي في الموسم المقبل.

 

ويضم الجهاز الفني الجديد للمقاصة كلاً من: تامر مصطفى مديرًا فنيًا،  طارق حجاج مدربًا عامًا، إسلام عادل مدربًا، حمادة السيد مدربًا لحراس المرمى.

 

يذكر أن مصر المقاصة دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل محمود عادل لاعب الانتاج الحربي، ومحمود حمد، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي والإيفوارى سيرجى .

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