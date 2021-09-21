وكيل «قوى عاملة البرلمان» ناعيا المشير طنطاوي: رجل دولة من الطراز الأول

نعى النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والابن البار للعسكرية المصرية وأحد رموزها الوطنية الذى وافته المنية فجر اليوم.

وأكد مهني، خلال البيان الصار له، أنه كان رجل كانت له صفات الأبطال، حيث كان رجل دولة من الطراز الاول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في ادق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إلى أن المشيرة الراحل محمد طنطاوي، كان صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر ٧٣ حرب العزة والكرامة، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضي ليضرب مثلا يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره.