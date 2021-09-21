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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الشرنوبي وهدى المفتي من تحضيرات فيلم «فرق خبرة» .. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمد الشرنوبى عدة صور له  مع الفنانة هدى المفتى من تحضيرات  فيلم “ فرق خبرة ”، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد الشرنوبى “ تحضيرات فيلم #فرق_خبرة ”.

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و يبدو أن أزمات الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ لازال العرض فيها مستمر ، وذلك بعد قيام الأخيرة بحذف فيديو كليب أغنية محمد الشربوني الجديدة “ايه اللذاذة دي” بعد ساعات من طرحها على يوتيوب وتحذيره من احتمالية حذفها مثلما حدث من قبل مع أغنية قلبي ارتاح.

ونصح محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه بتحميل أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي"  والاحتفاظ بها، قبل حذفها من موقع يوتيوب مثلما حدث مع أغنيته السابقة قلبي ارتاح التي غناها لزوجته راندا رياض في حفل زفافهما.

وأوضح محمد الشرنوبي أن سياسة موقع يوتيوب تسمح لأي شخص بحظر الفيديوهات دون سند أو تأكيد، وفي حالة فوز صاحب الشكوى بحكم قضائي يحذف الفيديو تماما.

وقال محمد الشرنوبي إن فوزه بحكم قضائي ساعده في عودة أغنيته قلبي ارتاح على موقع يوتيوب مرة أخرى بعد حذف الاغنية .

محمد الشرنوبي هدي المفتي

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