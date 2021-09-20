وش الخير.. محمد الشرنوبي بصحبة زوجته في أحدث ظهور له| شاهد

نشر الفنان محمد الشرنوبى صورتين له مع زوجته من مهرجان الفضائيات العربية ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع “إنستجرام”.

وعلق الشرنوبى قائلا “ وش الخير ”.

يبدو أن أزمات الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ لازال العرض فيها مستمر ، وذلك بعد قيام الأخيرة بحذف فيديو كليب أغنية محمد الشربوني الجديدة “ايه اللذاذة دي” بعد ساعات من طرحها على يوتيوب وتحذيره من احتمالية حذفها مثلما حدث من قبل مع أغنية قلبي ارتاح.

ونصح محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه بتحميل أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" والاحتفاظ بها، قبل حذفها من موقع يوتيوب مثلما حدث مع أغنيته السابقة قلبي ارتاح التي غناها لزوجته راندا رياض في حفل زفافهما.

وأوضح محمد الشرنوبي أن سياسة موقع يوتيوب تسمح لأي شخص بحظر الفيديوهات دون سند أو تأكيد، وفي حالة فوز صاحب الشكوى بحكم قضائي يحذف الفيديو تماما.

وقال محمد الشرنوبي إن فوزه بحكم قضائي ساعده في عودة أغنيته قلبي ارتاح على موقع يوتيوب مرة أخرى بعد حذف الاغنية .