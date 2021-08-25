رغم تحذيره.. يوتيوب يحذف أغنية محمد الشرنوبي الجديدة «ايه اللذاذة دي»

حذف موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية محمد الشربوني الجديدة “ايه اللذاذة دي” بعد ساعات من طرحها وتحذيره من احتمالية حذفها مثلما حدث من قبل مع أغنية قلبي ارتاح.

وشكر محمد الشرنوبي في فيديو له منذ ساعات على تطبيق انستجرام متابعيه بعد وصول عددهم إلى 4 مليون شخص، وهو رقم يستحق الاحتفال.

ونصح محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه بتحميل أغنيته الجديدة "ايه اللذاذة دي" والاحتفاظ بها، قبل حذفها من موقع يوتيوب مثلما حدث مع أغنيته السابقة قلبي ارتاح التي غناها لزوجته راندا رياض في حفل زفافهما.

وأوضح محمد الشرنوبي أن سياسة موقع يوتيوب تسمح لأي شخص بحظر الفيديوهات دون سند أو تأكيد، وفي حالة فوز صاحب الشكوى بحكم قضائي يحذف الفيديو تماما.

وقال محمد الشرنوبي إن فوزه بحكم قضائي ساعده في عودة أغنيته قلبي ارتاح على موقع يوتيوب مرة أخرى بعد حذفها، لأنه حقه القانوني.

وأشار الشرنوبي إلى أنه كان متخوفا من طرح الأغنية حتى لا يتم حذفها، لكن حرصه علي التواصل مع الجمهور بصورة مستمرة دفعه لإذاعتها، موضحا أنه سيستمر في طرح أغاني جديدة طوال الوقت.

وحذر الشرنوبي جمهوره ساخرا:" الحقوا اسمعوا الأغنية واعملوا لها داونلود بسرعة قبل ما تتشال".

حذف أغنية قلبي ارتاح

حذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع العام الماضي.

وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبى ما يثبت دليل عرضها.

كانت سارة الطباخ خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها وحذفتها بعد تأكدها من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.