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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

اشتغالة ولا لأ|شذى تطرح أحدث أغنياتها .. فيديو

صدى البلد

طرحت المطربة شذى أحدث أغنياتها “اشتغالة ولا لأ” عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية المختلفة.

 

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي،  وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

 

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

ألبوم شذى 

يذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

اشتغاله ولا لأ المطربة شذى ألحان عزيز الشافعي محمد يحيي عزيز الشافعي

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