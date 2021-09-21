مهاب مميش ناعيا المشير طنطاوي: بطل عاشق لتراب مصر

نعى الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم .
وقال مهاب مميش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:" أعزي الشعب المصري وكل ذرة رمل في مصر على وفاة البطل المشير حسين طنطاوي ".
وتابع مهاب مميش:" المشير حسين طنطاوي مازال حي بينما بأعماله الوطنية التي قام بتنفيذها لصالح تراب الوطن ".
وأكمل مهاب مميش:" المشير طنطاوي كان عاشقا لتراب هذا الوطن وأنا عشت معه فترات كثيرة ، وهو بطل بمعنى الكلمة وشخصية من الصعب أن تتكرر مجددا ".