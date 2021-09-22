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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرهابي خطير| القضاء الجزائري يفتح ملف محاولة اغتيال بوتفليقة

بوتفليقه
بوتفليقه

تنظر محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، يوم 21 أكتوبر المقبل، ملف إرهابي خطير يدعى " بن عودة بلقاضي" المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والانخراط في جماعة مسلحة غرضها بث الرعب والقتل العمد بحسب إذاعة موازييك التونسية.

ووفق قرار الإحالة الخاص بالقضية، يتبين أن المتهم تم تكليفه باغتيال الرئيس بوتفليقة، حيث تم إعداد الخطة لذلك، لكن المخطط تم افشاله بعد توقيفه في الثالث مايو سنة 2014، من الأمن الجزائري وبحوزته حزام ناسف وقنبلة يدوية.

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وكان  جثمان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ، قد واري الثرى،  الأحد الماضي ، في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر.

 

وكان الرئيس الجزائري السابق وافته المنية الجمعة الماضية عن عمر ناهز 84 عاما.


وحضر مراسم الجنازة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء الحكومة والسفير المصري لدى الجزائر أيمن مشرفة بجانب لفيف من الدبلوماسيين الأجانب وكذلك أفراد من عائلة الفقيد.


وألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية للفقيد و أبرز محطات حياته السياسية.

الجزائر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون عبد العزيز بوتفليقة القضاء الجزائري محكمة الجنايات

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