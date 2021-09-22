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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

عبد القادر بن صالح
عبد القادر بن صالح

توفي صباح اليوم، عبد القادر بن صالح، الرئيس الجزائري السابق، وذلك بعد أقل من أسبوع على وفاة الرئيس الأسبق للبلاد عبد العزيز بوتفليقة.

 

وأعلن بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم عن وفاة الرئيس الجزائري السابق، عبد القادر بن صالح، الذي استلم الحكم مؤقتا لمدة 90 يوما فقط، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

 

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح.

 

نشأته

ولد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر عام 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، ودخل مدرسة عين يوسف الابتدائية التابعة حاليا لدائرة الرمشي.

 

وفي عام 1959 التحق بن صالح بصفوف جيش التحرير الوطني، وكان لم يبلغ 18 بعد، وتدريب على زرع ونزع الألغام بمدينة العرايش قبل الانتقال إلى قاعدة جيش التحرير الوطني "بزغنغن"، القريبة من الناظور المغربية.

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العمل الدبلوماسي

شغل عبد القادر بن صالح العديد من المناصب السياسية المرموقة فقد عمل ديبلوماسياً في السفارة الجزائرية في مصر، بين سنوات 1970 - 1974م عين مديراً للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت بلبنان، وبين 1974 إلى 1977 شغل منصب مدير نشر صحيفة الشعب اليومية الناطقة باللغة العربية، وكان عضوا في البرلمان الجزائري بين 1977 إلى 1989 م.

 

وعين سفير للجزائر في المملكة العربية السعودية بين أعوام 1989 -1993، بعدها أصبح مدير الاعلام في وزارة الشؤون الخارجية والمتحدث الرسمي لها عام 1993 واستمر بهذا المنصب لمدة عام، وكان أيضا عضوا ورئيسا للجنة الحوار الوطني، وبين أعوام 1994 إلى 1997 ترأس المجلس الوطني الانتقالي.

 

وبين أعوام  1997 إلى 2002 شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، كما انتخب نائبا عن ولاية وهران في 30 مايو  2002، وفي نفس السنة استقال ليتم تعيينه في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة في 25 يونيو.

 

الأوسمة 

حصل على العديد من  التكريمات والأوسمة سواء داخل الجزائر أو خارجها، ولعل أبرز تلك الأوسمة:

  • وسام جيش التحرير الوطني الجزائري
  • وسام الاستحقاق الوطني
  • الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة شونغ نام الكورية.
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