برلمانية: حملة معًا نطمئن تجوب محافظات الجمهورية وعلى الجميع الاستجابة

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن حملة معا نطمئن من الحملات المهمة التي تستهدف تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.



وأشارت اسحق في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إنها قامت بمرافقة قيادات مديرية الصحة بسوهاج وعلي رأسهم الدكتورة كريمة وكيلة الوزارة، وعدد من قيادات المديرية، مشيرة إلى انها قامت بالمشاركة في استقبال أتوبيسات حملة معا نطمئن و التي اطلقها رئيس الوزراء ووزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد.



وأشارت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الحملة تجوب محافظات الجمهورية تباعا لتشجيع المواطنين على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، ونشر التوعية بمخاطر هذا الفيروس.



ونوهت النائبة رشا اسحق إلى أن هذه الحملة قام عدد كبير من الشباب بالمشاركة بها لتسهيل عمليات التنظيم والتسجيل للمواطنين، موجهة لهم كافة الشكر والتقدير لما قدموه من جهد بهذه المبادرة الهامة.

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 36 ألفا و355 مواطنًا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ 15 محافظة التي انطلقت بها خلال الـ 6 أيام الماضية.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة “معًا نطمئن.. سجل الآن”، بمحافظات المنوفية والسويس وسوهاج اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

