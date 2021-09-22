استشاري نفسي: السيدات يقعن في خطأ شائع يؤدي للطلاق

قالت دينا جمال، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل قد يصطدم بعد الزواج نتيجة تحمله المسئولية الجديدة، لافتة إلى أن الزوجة لن تصبح منبهرة به مثل السابق.

وأضافت "جمال"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكثير من السيدات يقعن في خطأ شائع وهو الزواج برجل له صفات لا يرغبن بها، والعمل على تغييرها، ولكن الأمر يفشل وينتهي بالطلاق.

وتابعت أن المرأة لم تصبح تبذل مجهودًا في الاهتمام بالرجل بعد الزواج، وهذا يرجع إلى أنها ضمنت الرجل، بخلاف أن بعض السيدات لا تريد أن يقوم زوجها بارتداء ملابس جميلة حتى لا يلفت الانتباه، وهذا خطأ شائع.

قالت دينا جمال، استشاري الصحة النفسية، إن بعض السيدات يقمن بأخذ بعض مسؤوليات الزوج، وترى أن هذا الأمر "شطارة"، معقبة: "في ستات بتاخد من الرجل كل حاجة، وبيشعر بأنه عبارة عن ماكينة atm، وأنه ليس له أي دور".