عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي: السيدات يقعن في خطأ شائع يؤدي للطلاق

دينا جمال، استشاري
دينا جمال، استشاري الصحة النفسية

قالت دينا جمال، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل قد يصطدم بعد الزواج نتيجة تحمله المسئولية الجديدة، لافتة إلى أن الزوجة لن تصبح منبهرة به مثل السابق.

 

وأضافت "جمال"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكثير من السيدات يقعن في خطأ شائع وهو الزواج برجل له صفات لا يرغبن بها، والعمل على تغييرها، ولكن الأمر يفشل وينتهي بالطلاق.

 

وتابعت أن المرأة لم تصبح تبذل مجهودًا في الاهتمام بالرجل بعد الزواج، وهذا يرجع إلى أنها ضمنت الرجل، بخلاف أن بعض السيدات لا تريد أن يقوم زوجها بارتداء ملابس جميلة حتى لا يلفت الانتباه، وهذا خطأ شائع.

 

قالت دينا جمال، استشاري الصحة النفسية، إن بعض السيدات يقمن بأخذ بعض مسؤوليات الزوج، وترى أن هذا الأمر "شطارة"، معقبة: "في ستات بتاخد من الرجل كل حاجة، وبيشعر بأنه عبارة عن ماكينة atm، وأنه ليس له أي دور".

 

دينا جمال استشاري الصحة النفسية الطموج بين الزوجين الطلاق زواج

ترشيحاتنا

طرح سيتروين C3  إيركروس موديل 2022 بالسوق المصري

مؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» يسفر عن 6 توصيات ..منها عقده سنويا

بسبب "أوكوس".. إيران: واشنطن ولندن تهددان اتفاقية نزع السلاح النووي

رابطة الأندية المحترفة: مسؤولون عن وضع جدول الدوري الممتاز والإعلان عنه قريبًا

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

جهود واعظات الأزهر في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

محدش يخاف| الأرصاد تكشف موعد هطول الأمطار .. فيديو

شيكابالا: تعرضت للظلم وأدرس التقدم بشكوى للفيفا ضد الجبلاية

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قفزة مفاجئة.. الأردن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

زياد السويفى يكتب: المسئول والمواطن والدستور

محمد عزت يكتب: تنشيط السياحة بالأقصر والتنمية المستدامة

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ