شاهد| صراع مميت بين ثورين في موسم التزاوج

كشفت اللقطات الدرامية اللحظة التي يدخل فيها ثيران في قتال في منتصف طريق في حديقة يلوستون الوطنية بأمريكا ، حيث يحافظ السائقون الحذرون على مسافة بينهم.

ويوضح الفيديو أحد الثيران الذي يمكن أن يصل وزنه إلى 2000 رطل وهو يركض بأقصى سرعة باتجاه منافسه أثناء عبوره للطريق.

ويدخل بعد ذلك الثوران بمعركة شرسة ، ويقدم احدهما على ضرب الاخر بقوة.

ويبين الفيديو الثور وهو يرفع منافسه عن الأرض بينما يتم جر وجهه عبر الأسفلت في المواجهة الوحشية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعتقد أن ذكور الثيران كانوا يتصارعون لتأكيد هيمنتهم خلال موسم التزاوج.

فيما تم الكشف عن اللقطات - التي تم تصويرها الشهر الماضي ، في مقطع فيديو نشرته حديقة يلوستون الوطنية يوم الأحد.