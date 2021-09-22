كشف عن أعماله الجديدة.. علي الألفي في ضيافة صدى البلد

حل المطرب علي الألفي ضيفا على موقع صدى البلد وكشف لنا عن تفاصيل أعماله الجديدة، وتحدث عن تجربته في الإنتاج والعواقب التي يواجهها.

علي الألفي

كما حكى عن الفترة التي قضاها في عمان، وبرامج المسابقات التي شارك فيها، وأخبرنا عن تفاصيل حفله الغنائي القادم في دار الأوبرا.

علي الألفي

على الألفي مطرب و ملحّن و منتج موسيقى مصرى، بدأ نشاطه منذ سن مبكرة من غناء فى الطفولة ثم في كورال الجامعة و حاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنوات متتالية. بدأ مشواره الاحترافى في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم ، اشتهر بغناء الشارات و تترات المسلسلات و الأفلام.

علي الألفي