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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2022 في مصر | صور

تعرف على أسعار ومواصفات
تعرف على أسعار ومواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2022 في مصر

تعد علامة ستروين الفرنسية واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات داخل السوق المصري للسيارات، والتي تحرص على طرح سيارات حديثة بتكنولوجيا عالية لتجذب المستهلكين، و منها ستروين  سي اليزيه موديل 2022.

 

أداء المحرك

تتمتع سيارة ستروين سي إليزيه بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

عوامل الأمان

دعمت سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2021 بحزمة من المواصفات القياسية للأمن والسلامة، وهي عدد 2 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.، وغلق مركزي للأبواب.

التجهيزات الداخلية

زودت سيارة ستروين بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها جنوط رياضية بقياس 15 بوصة، ومصابيح ضباب، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا، وتعديل مقعد السائق، ، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، راديو، بلوتوث، مدخل  USB.

الرفاهية

كما تحتوي سيارة ستروين على مثبت ومحدد سرعة، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، وفرش جلد، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، ومكيف هواء أوتوماتيكي، تكييف رقمي بشاشة، عجلة قيادة مكسوة من الجلد.

القياسات الهيكلية

بينما قدرت القياسات الهيكلية للسيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022  بنسبة طول بلغت 4445 مم، و بعرض 1935 مم، و الارتفاع 1474 مم ، أما قاعدة عجلات بطول 2652 مم، ويبلغ وزنها 1120 كجم، وسعة خزان الوقود 50 لتر.

أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى COMFORT  بسعر 236 ألف جنيه.

الفئة الثانية EXCLUSIVE PLUS بسعر 265 ألف جنيه.

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