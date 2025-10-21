التعليم العالي الفلسطينية: 20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية" أن أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق آخر..دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 55، والتي تحمل مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

انطلقت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 55، حاملة نحو 7500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت 240 ألف سلة غذائية، وأطنان من الدقيق، وأكثر من 1500 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 2200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.