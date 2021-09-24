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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة .. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم  قصيرة للغاية باللون الأسود ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالآتي :

قمر - تجنني - ربنا يحميكي .

بملابس جريئة.. جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. جنا عمرو دياب في أحدث ظهور برفقة أصدقائها

و علقت علي الصورة قائلة : Getting ready for the 😡 comments hehe LETS GOOO!!

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها البني القصير المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

وكانت قدعبرت جنا عمرو دياب عن رغبتها في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.

وعانت جنا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي أعلنت إصابتها  في منشور لها على إنستجرام، وكشفت في حوارها مع ET بالعربي عن تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب أحيانا في اختفاء صوتها تماما.

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