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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

إطلالة ابنة عمرو دياب 

ظهرت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية باللون الأبيض ونسقت معها بلوزة لافتة ذات أكمام طويلة باللون الأبيض لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات.

 

وانتعلت جنا عمرو دياب حذاء متوسطا باللون الأبيض وذا كعب عالٍ، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها البني القصير المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

 

 

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