طفل يقتل أخاه بسبب أفلام الكارتون .. كيف تحمين صغارك من مخاطرها

وقعت حادثة مأساوية فى منطقة فيصل بسبب أفلام الكارتون حيث قام طفل بقتل شقيقه الأصغر بطريقة مرعبة عندما حدث خلاف بينهما بسبب اللعب وقال الطفل إنه شاهد هذا في بعض مقاطع أفلام الكارتون .. فكيف نحمي أطفالنا من خطورة أفلام الكارتون؟ وكيف نراقبهم بطريقة صحيحة؟



ووفقا لما جاء في موقع “ aacap ” تتسبب مشاهدة الأطفال المكثفة للعنف في أفلام الكارتون والتلفزيون بصفة عامة في قدر أكبر من العدوانية و في بعض الأحيان ، قد تؤدي مشاهدة برنامج واحد عنيف إلى زيادة العدوانية خاصة إذا كان الطفل يعيش في بيئة تشجعه على ذلك.

فالأطفال الذين يشاهدون أفلام الكارتون التي يكون فيها العنف واقعيًا للغاية ومتكررًا أو بدون عقاب، هم أكثر عرضة لتقليد ما يرونه وقد يتأثر الأطفال الذين يعانون من مشاكل عاطفية أو سلوكية أو تعليمية أو في التحكم في الانفعالات بسهولة أكبر بالعنف التلفزيوني.

قد يظهر تأثير العنف التلفزيوني على الفور في سلوك الطفل أو قد يظهر بعد سنوات ويمكن أن يتأثر الشباب حتى عندما لا تظهر حياتهم المنزلية أي ميل نحو العنف.

في حين أن العنف التلفزيوني ليس السبب الوحيد للسلوك العدواني أو العنيف ، فمن الواضح أنه عامل مهم. يمكن للوالدين حماية الأطفال من العنف المفرط في أفلام الكارتون والتلفاز بالطرق التالية:

انتبهوا للبرامج التي يشاهدها أطفالهم وشاهدوا بعضها معهم ووضع حدود لمقدار الوقت الذي يقضونه مع التلفزيون ؛ ضع في اعتبارك إزالة جهاز التلفزيون من غرفة نوم الطفل وعلى الرغم من أن الممثل لم يصب بأذى أو يقتل بالفعل ، فإن مثل هذا العنف في الحياة الواقعية يؤدي إلى الألم أو الموت

رفض السماح للأطفال بمشاهدة البرامج المعروفة بالعنف ، وتغيير القناة أو إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون عند ظهور مادة مسيئة ، مع توضيح ما هو الخطأ في البرنامج.



عدم الموافقة على عرض أفلام الكارتون العنيفة أمام الأطفال في المنزل، والتأكيد على زرع فكرة أن مثل هذا السلوك ليس أفضل طريقة للتعامل مع المشكلة والمساعدة في ضغط الأقران بين الأصدقاء وزملاء الدراسة من خلال الاتصال بأولياء الأمور الآخرين والموافقة على فرض قواعد مماثلة حول طول الوقت ونوع البرنامج الذي قد يشاهده الأطفال.



يمكن للوالدين أيضًا استخدام هذه التدابير لمنع الآثار الضارة من التلفزيون في مجالات أخرى مثل التنميط العرقي أو الجنسي ويجب ضبط مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة التلفزيون ، بغض النظر عن المحتوى ، لأنه يقلل من الوقت الذي يقضيه الأطفال في أنشطة أكثر فائدة مثل القراءة واللعب مع الأصدقاء وتطوير الهوايات.

إذا كان الآباء يواجهون صعوبات خطيرة في وضع حدود ، أو لديهم مخاوف مستمرة بشأن سلوك أطفالهم ، فيجب عليهم الاتصال بالطبيب النفسي للأطفال والمراهقين أو مقدم خدمات الصحة العقلية للاستشارة والمساعدة.