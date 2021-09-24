لحظة سقوط 5 أشخاص تسلقوا أعلى قمة جبل في روسيا.. شاهد



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل خمسة متسلقين لقوا حتفهم بعد أن فاجأتهم عاصفة ثلجية بينما كانوا يتسلقون قمة جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة جبل في أوروبا، بينما نجحت فرق الإنقاذ الروسية بإنقاذ متسلق آخر.

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إنه جرى إنقاذ 14 آخرين من المجموعة فوق الجبل في منطقة القوقاز وسط هبوب رياح قوية وهطول الثلوج بغزارة في درجات حرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.

وأضافت الوزارة أن مجموعة المتسلقين الروس أطلقت نداء استغاثة بعد الخامسة مساء أمس الخميس، وجرى نقل 11 من الناجين إلى المستشفى، بحسب الوزارة.

ولقي مؤخرا 21 شخصا، من بينهم اثنان من نخبة متسابقي ماراثونات الصين، مصرعهم بعد تساقط الجليد والأمطار المتجمدة والرياح العاتية في سباق جبلي عبر البلاد فى مقاطعة قانسو.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ضرب الطقس القاسي منطقة السباق الذي يبلغ طوله 62 ميلًا والذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر ذات المناظر الخلابة .