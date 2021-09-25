أم تستغيث للعثور علي رضيعتها المخطوفة من والدها

استغاثت أم في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بـأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها في العثور علي ابنتها المخطوفة من والدها منذ ٥ سنوات .



وقالت في رسالتها : بنتي فيلومينا مخطوفه من ٥ سنين ، بنتي الي شربت المر علشان أجبها للدنيا من منشطات حقن وبرشام واشعه بالصبغه 3 سنين مرار وجت احلي بنوته وكانت الضحكه الحلوه، كنت بستحمل ضرب واهانه وشتيمه باهلي وطرد بره البيت في الليل وتحكمات اهله، وهي عندها سنه و3 شهور تعبت وقولت اروح اقعد عند اهلي في اسيوط وروحت وباباه جابني لغايه البيت وسابني وحصل خلافات وقولت مش هرجع بنتي نفسيا أتحسنت وكنت مش مخلياها محتاجه حاجه ولا انا ولا اهلي.

و تابعت: جه اليوم المشئوم وقال جوزي لوالدي هاجي اشوف بنتي وحشتني مع العلم الشهر الي قعدته عند اهلي كان بيشوفها صور وفيديوهات طول اليوم من اهله كلهم، وقال هشتري لعب ليها وطلع هوه وابوه وامه ويارتهم ماجم خطفوا بنتي من ٥ سنين وهربوا من البيت.

واستكملت: بنتي طفلة رضيعة اتخطفت سنه و3 شهور معرفتش اطعمها تطعيم السنة ونص كل الي اعرفه انه هو واخوه وباباه شغالين في شركه أوراسكوم للمقاولات جبت قرارات من محامي العام القاهرة واسيوط وحكم محكمه بالضم كل مابروح انفذ هربانين، اعمل ايه بنتي وحشتني اوي هموت عليها هموت واشوفها هموت واخدها في حضني بنتي لما تشوفني مش هتعرفني ارجوكوا ارحموني وارحموها ورجعوهالي ، ساعدوني ارجع بنتي فيلومينا وليد نبيل حبيش رياض سوس.

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