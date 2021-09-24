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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل للحبس 20 عاما.. تعرف على عقوبة خطف طفل الهرم

عقوبة خطف الأطفال
عقوبة خطف الأطفال

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تحرير طفل الهرم المختطف والذي كان حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث اختطاف طفل في منطقة الهرم، أن المتهم الرئيسي والمدبر لحادث الخطف هو نجل عمة الطفل المجني عليه مع أصدقائه الـ4 الآخرين.

وأمرت جهات التحقيق، بحبس 5 متهمين بخطف طفل في منطقة الهرم وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، بلغت 100 ألف دولار.

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اختطاف طفل الهرم

كشفت التحقيقات أن "والد الطفل، موظف بأحد المستشفيات، أرسل طفله لشراء بعض الأغراض من السوبر ماركت القريب من المنزل بمنطقة نزلة السيسي بالهرم، وكان ابن عمة الطفل، مع والد الأخير، فاتصل بباقي المتهمين الذين كمنوا بالقرب من منزل المجني عليه، وتمكنوا من خطفه أثناء سيره بمفرده".

 

وتوصلت التحريات إلى أن "الجناة عددهم 5، وعلى رأسهم نجل عمة الطفل المجني عليه، وبعد مرور 3 ساعات من الواقعة، تمكنت الشرطة من حل لغزها، وتحرير الطفل المختطف، وضبط المتهمين والتوك توك المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بها، وأحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات".

 

عقوبة خطف الأطفال

ينص قانون العقوبات في مصر على عقوبات صارمة في جرائم "خطف الأطفال"، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

 

وطبقاً لنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".

 

فيما تنص المادة (286) على أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".

 

وتقر المادة (289) بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

بينما تنص المادة (290) على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

الهرم الداخلية اختطاف طفل قانون العقوبات عقوبة خطف الأطفال

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