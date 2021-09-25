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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: ارتفاعات الأسعار تأتي من اضطرابات الإمدادات وصعود أسعار الطاقة

صدى البلد

العوامل التي تسببت في ارتفاع  التضخم هي مؤقتة ... هذا ما صرحت به رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخرا والتي رجحت تلاشيها خلال العام المقبل .

تأتي هذه التصريحات على الرغم من تسجيل التضخم في منطقة اليورو مستويات 3% خلال أغسطس 2021 وهي الأعلى منذ  2011 ، والتي تعد أعلى من مستهدفات المركزي أيضا والبالغة 2% .

لاغارد ألقت اللوم في الارتفاعات الأخيرة للأسعار على اضطرابات الإمدادات بالإضافة إلى الارتدادة في أسعار الطاقة فيما ترى رئيسة المركزي الأوروبي أن سوق العمل ما زال بحاجة إلى الاستمرار بالتحسن وذلك في ظل تسجيل منطقة اليورو فجوة بقرابة المليون عاطل عن العمل عن  مستويات ما أكثر قبل الجائحة

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالإغلاقات.. عاد اقتصاد منطقة اليورو للانتعاش بشكل أسرع من المتوقع خلال الأشهر الأخيرة والذي ساهم بدوره بدعم قرار المركزي في اجتماعه الأخير بإبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول الطارئ والخاص بكورونا والذي بدء في مارس 2020  ... ومن المقرر أن ينتهي البرنامج الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو في مارس 2022

وحول انعكاسات أزمة الديون الخاصة بشركة Evergrande الصينية وتأثيرها على الأسواق... قالت لاغارد إن التأثير المباشر على منطقة اليورو سيكون محدودا...

الأسعار سوق العمل المركزى البنك المركزي منطقة اليورو أسعار الطاقة

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