الأهلي يسعي لمصالحة جماهيره أمام إنبي في كأس مصر اليوم

يواجه النادي الأهلي منافسه انبي اليوم علي ملعب الاسكندري ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر .

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمصالحة الجماهير بعد خسارة بطولتي الدوري المصري والسوبر المحلي.

حكم مباراة الأهلي وانبي

وأسند مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة مباراة الأهلي وانبي لـ الحكم الدولي محمود البنا ليدير اللقاء تحكيميًا.



وواجه فريق الأهلي نظيره فريق انبي في 3 مباريات بـ بطولة كأس مصر فاز خلالها المارد الأحمر فى مباراتين وتلقى خسارة فى لقاء وحيد.

وسجل فريق الأهلي 4 أهداف فيما أحرز نادي انبي 3 أهداف خلال المواجهات الثلاث التي جمعت فيما بينهما.

ويعتبر مؤمن زكريا هداف النادي الأهلي خلال المواجهات الثلاث أمام الفريق البترولي فيما يعد محمد الشامي هداف فريق انبي خلال لقاءات فريقه أمام القلعة الحمراء.

ويعد أكبر انتصار للنادي الأهلي على نظيره انبي خلال مواجهات الفريقين فى كأس مصر بهدفين مقابل هدف فيما يأتي الفوز الوحيد لفريق انبي بهدف دون رد فيما يعتبر حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي الأكثر مشاركة بثلاث مباريات.