عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهار القاهرة الجديدة يتابع استعدادات موسم الشتاء وأعمال التطوير بالتجمع الأول

أمين غنيم ومروة حسين
أمين غنيم ومروة حسين


قام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، بالمرور على بعض أحياء المدينة، حيث وجه  بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بالزراعة وأعمال  الترميمات بطبقة الأسفلت، وكذا ضبط مناسيب مطابق الصرف الصحى والغرف، خاصة بالمحاور الرئيسية بالمدينة، والتأكيد على نظافة وتطهير بالوعات المطر وخطوط الصرف الصحى بصفة دورية،  استعداداً لموسم الشتاء.


واستكمل المهندس أمين غنيم، الجولة، بالمرور على أعمال التطوير بالتجمع الأول، بصحبة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الأخيرة بتطوير محاور الطرق الجارية بالتجمع الأول، وكذا أعمال الحل الآجل لمنظومة الصرف الصحى (خطوط الانحدار)، التى تم دفع العمل في تنفيذها لتعارضها مع تطوير شبكة محاور الطرق بالتجمع الأول، حيث إنها ترتبط بخط (الصرف الصحي المجمع بطول 25 كم) بطريق السويس والمسند للهيئة الهندسية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويعمل المشروع على نقل منظومة الصرف الصحى بالتجمع الأول إلى محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، والتى تؤدى بدورها إلى حل جزء كبير من مشاكل الصرف بالمدينة.


وفى ذات السياق، أكدت المهندسة مروة حسين، أن نسبة الأعمال بالمحاور تعدت 90 %، وجارٍ استكمال باقى الأعمال على أفضل صورة تليق باسم مدينة القاهرة الجديدة.
 

القاهرة الجديدة الصرف الصحى جهاز تنمية القاهرة الجديدة مياه الشرب والصرف الصحي مدينة القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

جبهة أخرى في معركة الوباء .. أبرز 4 خرافات حول لقاح كورونا

انفوجراف.. حصاد 10 أيام من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

العراق.. زلزال بقوة 4.3 يضرب غرب الموصل

تشاد تخطط لمضاعفة حجم جيشها.. ما الأمر؟

الرى: تنفيذ 3 قناطر للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر

بعد 16عاما.. لماذا يهدد رحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا مصير أوروبا بالكامل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ