افتتاح أقسام جديدة بمستشفى جامعة عين شمس التخصصى.. غدا

يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس غدا الأحد مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي والتي تشمل مبنى الـB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء , قسم القلب , قسم الأورام , الرعاية النهارية , الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام , أقسام الباطنة العامة والمتخصصة ( وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ),قسم طب المناطق الحارة , الأمراض المتوطنة .

كذلك سيتم افتتاح الرعاية المركزة (A) الخاصة بمرضى الجراحات و زراعة الاعضاء ، وذلك بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، ا.د علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية , ا.د وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى , ا.د هشام انور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى أ.د محمد عوض تاج الدين المستشار الطبي لرئيس الجمهورية , السادة وكلاء كلية الطب ، المدير الطبي بالمستشفى ا.د محمد رزق و السادة مديري المستشفيات الجامعيه و السادة رؤساء الاقسام ، ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعه السابق و ا.د حلمي الغر أمين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة.

جدير بالذكر أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة الدكتور وليد انور عبد المحسن مدير المستشفى وا.د هشام أنور نائب مدير المستشفى وأ.د محمد رزق مدير الشئون العلاجيه على إستمرار عملية التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و كذلك المباني الطبية و الإدارية و يضم مبنى ( B) 158 سرير , 15 سرير رعاية متوسطة , 17 سرير رعاية نهارية بالأورام تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللأزمة لمرضى الأورام و غرفة لتحضير العلاج الكيماوي .